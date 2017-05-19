Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Adana’da oturan Fatma Havaslı ve çocukları, 1984 yılında Ramazan Bayramı’nda kız kardeşinin yaşadığı Gaziantep’e gitti. Gaziantep’te kızı kaçırılan kadın, güvenlik güçlerine ve yetkililere haber vererek yardım istedi. Kızını aramaya başlayan Havaslı, tüm çabalara rağmen kızını bulamadı. Gaziantep’e yerleşen Fatma Havaslı, 7 yaşındaki kızının izini sürmeye başladı.

KIZINI MERSİN’DE BULDU

Bir çok ili de dolaşan Fatma Havas, kaçırılan kızının Mersin’de bulunduğunu belirledi. Fatma Havaslı, kızı M.H.’nin uyuşturucuya alıştırıldığını ve fuhuş batağına düşürüldüğünü iddia etti. Kızını kaçıranlar tarafından telefonla tehdit edildiğini iddia eden anne Havaslı, "Kim olduğunu bilmediğim ve telefonla görüştüğümüz şahıslar, ’Kızın bizim yanımızda, yerini biliyorsun aramaktan vazgeç yoksa seni öldürürüm’ denildi. Tek isteğim kızımı artık kurtarmak. Bu konuda yardım bekliyorum" dedi.

DEVLETTEN YARDIM BEKLİYOR

Kızının Mersin’e bulunduğunu ileri süren Havaslı, Mersin’e gidip güvenlik güçlerinden yardım istediğini söyledi. Fatma Havaslı jandarmanın yardımıyla kızına ulaştığını fakat kızını uyuşturucuya alıştırılıp baskı ve şiddet yoluyla fuhşa sürüklenmesi nedeniyle geri alamadığını iddia etti. 32 yıl sonra kızının yerini öğrendiğini belirten anne Havaslı, kızının korkudan yanına gelemediğini kaydetti. Havaslı, 7 yaşından beri hasret kaldığı kızına kavuşmak için devletin yardımını beklediğini kaydetti.