Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesi Mavi Bulvar'da meydana gelen olayda, bir özel kolejin öğrenci servisinde hosteslik yapan 3 çocuk annesi Mehtap H. (29), 16 Mayıs günü sabah saat 10.00 sıralarında, "Bir arkadaşımla yeni bir iş başvurusu yapmak üzere buluşacağız" diyerek evden çıktı.



Ancak eve geri dönmeyen genç kadın, ablasını arayıp, "Abla beni kurtarın" dedikten sonra telefonu kapandı. Bir mağazada çalışan kocası Gökhan H. (36) ise eşinin hayatından endişe ettiğini belirterek, "Benim eşim kaçırıldı, kaçmadı. Bunu da birlikte çalıştığı ve bizim de ailece görüştüğümüz evli, 3 çocuklu biri yaptı. Ben de 3 çocukla baş başa kaldım. Çocuklarım annelerini soruyor cevap veremiyorum. Bir an önce eşimin bulunmasını istiyorum. Bu şahıs eşime iş bulacağını söyleyerek kandırıp kaçırmış" diyerek yardım istedi.



Gökhan H. öğrenci servisinde hostes olarak çalışan eşini, servisi sürücüsü Mehmet B.'nin kaçırdığını iddia ederek polise de başvuru yaptı.



Polisin yaptığı çalışmada Mehtap H.'nin izine Mersin'deki Toroslar Devlet Hastanesi'nde ulaşıldı. Kaçırıldıktan sonra bir kutu hap içerek intihara kalkıştığı öğrenilen Mehtap H.'nin götürüldüğü evin sahipleri tarafından hastaneye bırakıldığı belirtildi. Genç kadının yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Polis, genç kadını kaçırdığı ileri sürülen servis sürücüsü Mehmet B. ile ona yardım ettiği iddia edilen kişiyi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.