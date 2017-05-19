Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkari'nin Yüksekova Belediyesi, ilçede 50 yıldır yaşanan içme suyu sorununu çözmek için 55 milyon liralık yatırımla "İçme Suyu Projesi"ni hayata geçirecek.Valilik kararıyla Yüksekova Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Mahmut Kaşıkçı, yürüttüğü sosyal sorumluluk projelerinin yanına, ilçede yıllardır devam eden sorunları çözmeye dönük projeleri de ekledi.Bu kapsamda Yüksekova'da yaklaşık 50 yıldır devam eden içme suyu sorununu çözmek için "İçme Suyu Projesi" başlatıldı.55 milyon liraya mal olması beklenen proje çerçevesinde farklı noktalarda iş makineleriyle çalışma yürüten yüklenici firma ekipleri, 2,5 kilometrelik kazı çalışmalarının ardından çelik boru döşedi.Belediye Başkan Vekili Kaşıkçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yüksekova'nın yeniden bir yapılanma ve değişim sürecine girdiğini söyledi.İlçenin artık terörle değil hizmetle anılmaya başlandığını belirten Kaşıkçı, "Artık hizmet ve çalışma dönemindeyiz. Şu an gönül rahatlığıyla çeşmeden su içemiyoruz. 13 kuyudan vatandaşımıza su veriyoruz. Bu su hiçbir arıtmaya, ilaçlamaya tabi tutulmadan doğrudan vatandaşımıza veriliyor. Devlet kararını verdi. Bu kapsamda 200 bin nüfusa hitap edecek bir proje hazırladık. Bu projenin tamamında 240 kilometrelik hat döşüyoruz. Bütün mahallelerimizde, sokaklarımızda hatların tamamı yenileniyor. Projeyi en kısa sürede bitirmeyi hedefliyoruz." dedi.Kaşıkçı, farklı noktalardaki su depolarını da yenilediklerini, ayrıca Dilimli Barajı'ndaki suyu da arıtma tesisinin hizmete girmesinin ardından ilçeye getireceklerini bildirdi.