Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afganistan’da faaliyet gösteren Armağan Radyosu Genel Yayın Müdürü Muhammet Resul Sırdaş, Afganistan Gençler Parlamentosu üyesi Mahmut Hureyş, İpekyol Vakfı Başkanı Mustafa Mahdum ve İhlas Vakfı Afganistan Temsilcisi Abdulhakim Mahdum, İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Av. Mehmet Okyay'ı ziyaret ettiler.

Ziyarette İhlas Vakfının Afganistan’a yaptığı yardımlara dikkat çeken İhlas Vakfı Afganistan Temsilcisi Abdulhakim Mahdum, Türkiye’de üniversite öğrenimi gören Afganistanlı gençlere sahip çıkarak yurtlarında barındırdığı ve Afganistan’da açtıkları yurtlardan dolayı İhlas Vakfı’na teşekkür etti. Ayrıca Hakikat Kitabevi’nin İslamiyet’i en doğru şekilde anlatan birçok değerli kitabında Afganistan’da Farisi lisanında basılarak dağıtılmasına verdikleri destekten dolayı da memnuniyetlerini dile getirdi. İhlas Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Av. Mehmet Okyay’da ziyaretten dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, hayırseverlerin yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için tüm vakıf olarak çalıştıklarını söyledi. Ziyaretin sonunda Mehmet Okyay'a Afganistan’ın yöresel kıyafeti takdim edilerek hatıra fotoğrafı çekildi.