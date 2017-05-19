Olay, dün akşam 18.00 sıralarında Taksim metrosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşlı bir turist kadın metro istasyonunda yürüyen bantta ilerlediği sırada bandın kenarına ayağı sıkıştı. Durumu gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadına müdahale etti. Ekipler müdahale sırasında kadının etrafına perde çekerek vatandaşların görmesini engelledi. Ayağı sıkıştığı yerden çıkarılan talihsiz kadın çevrede bulunan bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Turist kadının sağlığının iyi olduğu öğrenildi.
Taksim metrosunda korkunç olay
19.05.2017 - 15:51 | Son Güncelleme: 19.05.2017 - 15:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Taksim'de yaşlı bir turist kadın, metro istasyonunda yürüyen bantta ilerlediği sırada bandın kenarına ayağı sıkıştı. Talihsiz kadın sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Etiketler : İstanbul,Taksim,
474882 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/474882.aspx
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