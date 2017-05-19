Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Antalya yönüne giden Ömer Dikici’nin (55) kullandığı 42 ZK 319 plakalı kamyonet, saat 13.00 sıralarında Akseki-Seydişehir karayolu Yarpuz Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen Mehmet Akif Yayla (34) yönetimindeki 42 SK 803 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobil sürücüsü Yayla olay yerinde hayatını kaybederken, kamyonet şoförü Ömer Dikici ile otomobildeki Zeynep S. (5), Esra Yayla (32) ve kızı Sıdıka Zümra Yayla (9) yaralandı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralıları, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine sevk etti. 9 yaşındaki Sıdıka Zümra Yayla da hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Esra Yayla’nın sağlık durumunun ise ağır olduğu belirtildi. Mehmet Akif Yayla’nın cesedi ise olay yerindeki incelemeden sonra Akseki Devlet Hastanesi morguna gönderildi.