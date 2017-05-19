Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya-Antalya Karayolunda meydana gelen trafik kazasında, Antalya’ya tatile giden aileden baba ile kızı hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Kaza, Konya-Antalya Karayolu Yarpuz mevkisi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Akif Yayla idaresindeki 42 SK 803 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak karşı şeride geçip Ömer Dikici (62) idaresindeki 42 ZK 319 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada sürücü Mehmet Akif Yayla olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde bulunan eşi Esra Yayla (32), kızı Sıdıka Zümra Yayla (9), Zeynep Saklan (5) ve kamyonet sürücüsü Ömer Dikici yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine Seydişehir ve Akseki’den gelen ambulanslar ile yaralılar Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Sıdıka Zümra Yayla yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, ağır yaralı Esra Yayla ve Zeynep Saklan ilk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi.



Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Mehmet Akif Yayla ile bir arkadaşının iki araçla Antalya’ya tatile gittikleri öğrenildi. Sıdıka Zümra Yayla’nın arkadaşı Zeynep Saklan’ın kaza yapan otomobile, ablasının ise diğer otomobile bindiği öğrenildi. Diğer otomobili kullanan ve arkalarından takip ederken kazayı gören arkadaşı da, Mehmet Akif Yayla’nın cansız bedeninin başında gözyaşı döktü. Yoldan geçen ve kazayı görüp duran vatandaşlar ise 9 yaşındaki Sıdıka Zümra Yayla’ya sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı sırada gözyaşlarını tutamadı ve dua etti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.