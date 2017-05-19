Olay Eskişehir-Bozüyük karayolunun 10'uncu kilometresindeki Satılmışoğlu köyü kavşağında meydana geldi. Reşit Genç, seyir halindeyken kullandığı TIR'ın, lastiklerinden birinin patlaması üzerine aracını yolun sağına park etti. Genç'in yardım için çağırdığı lastik tamircisi Murat Özyılmaz minibüsüyle TIR'ın bulunduğu yere geldi. TIR şoförü Raşit Genç lastik değiştirmeye yardım ettiği sırada Selamet Çelik yönetimindeki kamyon, park halinde duran lastik tamircine ait minibüse ve ardından da TIR'a yandan çarptı. Minibüs ile TIR arasında sıkışan Reşit Genç olay yerinde öldü. Lastik tamircisi Murat Özyılmaz'a ise şans eseri yara almadan kurtuldu. Olayın ardından kamyon şoförü Selamet Çelik gözaltına alındı.
Lastik değiştirirken feci şekilde can verdi
19.05.2017 - 18:44 | Son Güncelleme: 19.05.2017 - 18:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir'de lastik değiştirdiği sırada kamyonun çarpması sonucunda minibüsle TIR arasında sıkışan TIR şoförü 53 yaşındaki Reşit Genç feci şekilde can verdi.
Etiketler : eskişehir-bozüyük,reşit genç,
474931 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/474931.aspx
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