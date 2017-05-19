Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karaciğerindeki rahatsızlık nedeniyle yaşamını yitiren Payidar Tüfekçioğlu son yolculuğuna uğurlandı.

ÇENGELKÖY MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ

Seslendirme sanatçısı ve oyuncu Payidar Tüfekçioğlu, Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı'na defnedildi.

"BENDE HAKKI BÜYÜKTÜR"

Cenaze namazına katılan oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, dizi ve sinema sektörüne girdiğinde, kendisini Payidar Tüfekçioğlu'nun seslendirdiğini belirterek, "Deli Yürek'i 4 yıl seslendirdi. O nedenle bende hakkı büyüktür. Sektörde hep çok sevilen bir kişiydi. Allah, günahlarını affetsin. Mekanı cennet olsun. Yakınlarına, akrabalarına sabır diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun" şeklinde konuştu.