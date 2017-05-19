19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve spor Bayramı kutlamaları  kapsamında ekstrem spor festivali "Falcon Fest", Şahinkaya Kanyonu'nda yapıldı.

Festival kapsamında İngiliz sporcu Doohan, "Dünya ip üstünde en uzun  süre kalma" rekorunu kırmak için 15 Mayıs Pazartesi günü ip üzerine çıktı. İpte  100 saat geçiren Doohan, rekorun yeni sahibi oldu.

İp üzerinde bulunan hamakta zaman geçiren ve buradaki çantalarında  bulunan yiyecekleri yiyerek hayatını idame ettiren Doohan, bir başkasına ait olan  90 saatlik rekoru, 200 metre yükseklikte 100 saat geçirerek elde etmiş oldu.

Doohan, yaptığı açıklamada, hava şartlarının son iki gün kötü olması  nedeniyle zaman zaman sıkıntı yaşadığını, rekoru kırmayı başardığı için mutlu  olduğunu söyledi.

Öte yandan İngiliz sporcu Sarah Rixham, 250 metrelik "İp üzerinde en  uzun yürüyüş" dünya rekoru için üç kez deneme yapmasına karşın başarılı olamadı.