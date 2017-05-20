Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çorum'da Mecitözü ilçesindeki bir Kur'an kursunun öğrencilerini taşıyan minibüs devrildi

Mehmet Berçin'in kullandığı 19 ND 273 plakalı minibüs, Çorum-Mecitözü karayolunun 23. kilometresindeki Elvançelebi mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü ile beraberindeki 11 öğrenci yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Mecitözü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan 10'u, tedavilerinin ardından taburcu edildi. İlk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen iki yaralının, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Minibüstekilerin, Mecitözü ilçesindeki bir Kur'an kursunun öğrencileri oldukları belirtildi.