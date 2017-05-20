Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmit Ömer Türkçakal Bulvar Gölcük istikameti Yanyol üzerinde meydana gelen trafik kazasında Murat Onur Şener (17) idaresindeki motosiklet kontrolünü kaybederek bariyerlin ardında bulunan su kanalına girdi. Çevrede bulunan vatandaşların olayı görmesi üzerine 112 ekipleri, itfaiye ve emniyet güçlerine haber verildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak şahsı ambulansa aldı. Kazayı gerçekleştiren genç ambulansa alınana dek yeni aldığı motosikletin akıbetini kendisine yardım eden vatandaşlara sordu.

Kaza anında çevreden geçmekte olan bir vatandaş ise ”Bu kanala arabalar da düşüyor. Normalde bu kanallar bomboş. Çocuk yeni almış motoru. Buradan geçerken su kanalını görmemiş. Ölümden döndü, ‘Ehliyetim yok motorum elimden gidecek’ diye düşündü” dedi.