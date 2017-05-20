Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kars'ta dün etkili olan yağmur ve fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 80 kilometreye kadar çıkan Arpaçay'ın Akçalar Köyü’nde taziye evinin çatısı uçtu ve duvarları yıkıldı. Çatı sac tabakalarını kilometrelerce uzağa fırlatan şiddetli fırtına, elektrik tellerini kopardı, ahır ve samanlıklara da zarar verdi. Köylüler, “Bir anda kıyamet koptu sandık. Neye yapacağımızı şaşırdık. Evlerimize hapsolduk. Bir süre evlerimizden çıkamadık. Havanın karartısı bile bizi korkuttu. Dışarıya çıktığımızda gördüğümüz manzara bir şaşkına çevirdi" diye konuştu.

Kümbet köyünde ise fırtınadan cami minaresi yıkıldı. 30 metre yüksekliğindeki minare tamamen yıkılırken, cami ve bahçede kimse olmaması, cami bahçesindeki lojmanın üzerine düşmemesi olası büyük bir faciayı önledi. Gasilhaneye zarar verip, ağaç ve elektrik direklerini de deviren fırtına köylüleri korkuttu. Kümbet Köyü Muhtarı Fatih Boy, "Dün saat 14.30’da şiddetli rüzgardan kaynaklanan doğal afetten ötürü camimizin minaresi yıkıldı ve köyde 6 ev zarar gördü. 1 traktör çatı altında kaldı. Çok şiddetliydi, çatıyı götürüp direğe çivi gibi çaktı. Allah’tan o sırada burada kimse yoktu. Tek tesellimizde can kaybının olmaması" dedi.

1 KADIN YARALANDI

Evinin girişindeki bölmede çamaşır makinesini boşaltırken fırtınaden dolayı evinin duvarının yıkılması ile Nuran Bulut yaralandı. Bulut'un kocası Özcan Bulut, "Fıtına çok şidetliydi ve hava bir anda karardı dedik ki acaba deprem mi oluyor. Hemen kapıları arkadan sıkıca kapattık. Eşim göğsünden yaralandı. Çoluğumuzu çocuğumuzu zor kurtardık. Süt ve çamaşır makineleri zarar gördü" dedi.