Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzurum’un Tekman ilçesinde aşırı yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur sonrası aniden etkili olan rüzgar kısa sürede hortuma dönüştü. 15 evin çatısı uçtu, çok sayıda elektrik direği yıkıldı. Rüzgardan dolayı, uçan çatılara müdahale etmekte zorlanan itfaiye ekipleri çalışmalarını güçlükle gerçekleştirdi.