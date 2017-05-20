Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akçadağ ilçesine bağlı Büyükköy Mahallesinde yaşayan Mehmet Tor, 2010 yılına kadar adeta bir hayalet gibi yaşadı. Bu süre zarfında dini nikah ile evlenen Mehmet amcanın bu evliliğinden 6 çocuğu oldu. Mehmet Tor’un nüfus cüzdanının olmaması nedeniyle çocuklar annelerinin üzerine nüfusta yazıldı. 6 çocuk annelerinin soy isimleri ile okula gidip hayatlarını sürdürürken Mehmet Tor ise 2010 yılına kadar hiçbir sorunla karşılaşmadı.



Kimliğine 2010'da kavuştu

Tor, köyden hiç çıkmadığı için başının derde bile girmediğini ifade etti. 2010 yılında işinin devlet dairesine düşmesi ile kimliğin eksikliğini yaşayan Tor, yaptığı girişimler sonucunda kimliğine kavuştu. Mehmet Tor, 2010 yılında Akçadağ ilçe nüfus müdürlüğüne giderek kaydını yaptırınca ilk kez bir nüfus cüzdanı oldu.



Resmi nikah kıyabildi

Sonrasında yeniden evlenen yaşlı adam ikinci evliliğinden olan 2 çocuğunu da kimliğine kavuştuktan sonra resmi nikah kıyarak nüfusuna alabildi. Diğer yandan nüfus kaydı olmadığı için vatani görevini de yapamayan Mehmet Tor, 65 yaş üstü olması nedeniyle askerlikten de muaf oldu. Mehmet Amca şimdi ise 68 yıl sonra kavuştuğu kimliği ile köyünde sakin bir yaşam sürüyor.