Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Doğubayazıt Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği görevlilerimizce uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında tır araçları içerisine uyuşturucu madde yüklenerek batı ülkelerine uyuşturucu madde sevk edileceği tespit edilmiş ve bu doğrultuda 20.05.2017 günü operasyon düzenlendiğini bildirdi. Yapılan operasyon neticesinde bir tır aracı içerisinde yapılan aramada, legal mallar arasına gizlenmiş (5) beş adet çuvalda 99 Paket içerisinde 107 Kilo 960 gram eroin maddesi ele geçirildiği açıklandı. Olayla ilgili İran uyruklu G.A isimli şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi.