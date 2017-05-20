Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Deprem, KKTC'nin Gazimağusa bölgesinde de hissedildi. KKTC Meteoroloji Dairesi’nin raporuna göre, Alevkaya Deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 67 kilometre uzaklıkta orta şiddette, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde kaydedilen depremin merkez üssünün adanın güney doğrusunda Ay Napa açıklarında ve yaklaşık 5 kilometre derinde olduğu saptandı.