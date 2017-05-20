Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Japonya'dan 8 metrelik ahşap teknesiyle çıktığı deniz yolculuğunda, Sultan 2. Abdülhamid tarafından 127 yıl önce gönderildiği Japonya'nın açıklarında batan Ertuğrul fırkateyninin rotasını takip ederek geldiği Muğla'nın Marmaris ilçesinde mola veren Japon Masuda Kiyoshi, teknesini burada bakıma aldı.

Japonya'daki Fujitsu firmasında elektrik teknisyeni olarak çalışan Masuda Kiyoshi (65), emekli olur olmaz, 8 metrelik ahşap yelkenlisiyle yola çıktı. "Umeboshi" adını verdiği yelkenlisiyle yaklaşık 7 ayda 127 yıl önce Japonya açıklarında batan Ertuğrul Fırkateyni'nin rotasını takip ederek okyanusları aşan Kiyoshi, yol yorgunu teknesini Marmaris Yat Marina'ya bağladı.

Marmaris Yat Marina yetkilileri, Kiyoshi'yi Japonya ve Türkiye bayraklarıyla karşıladı. Marina Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Birol Bora Özkaynak, Kiyoshi'ye çeşitli hediyeler verdi.

Japon Masuda Kiyoshi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marmaris'te teknesinin bakım ve onarımları yapıldıktan sonra Ege kıyılarını gezeceğini söyledi. Gelecek yıl da Karayipler'e gitmek istediğini belirten Kiyoshi, Panama kanalından geçip Güney Pasifik'ten Japonya'ya dönmeyi amaçladığını dile getirdi.

Ertuğrul fırkateyni

Osmanlı Devleti tarihinin en uzun seyirlerinden birine çıkan Ertuğrul fırkateyni, 15 Eylül 1890'da Japonya'dan yurda dönmek için Yokohama Limanı'ndan ayrılmış, yakalandığı tayfun sebebiyle 16 Eylül 1890'da Kuşimoto açıklarında kayalıklara sürüklenerek batmıştı. Gemi mürettebatından 500 üzerinde denizci şehit olmuş, 69 levent kurtarılmıştı.