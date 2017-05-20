Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, 14 Mayıs tarihinde Denizli’nin Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi 6083 Sokakta gece saat 04.30 ve 4.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Denizli’nin Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesinde oturan üniversite öğrencisi G.T., sınavları nedeniyle saat 04.00 sularına kadar arkadaşlarıyla ders çalıştı. Dersi biten genç kız, daha sonra eve giderken, yolda iki kişinin saldırısına uğradı. Üniversite öğrencisi kız, karateci olduğu için şahıslardan 24 yaşındaki Oktay K.’yi dövdü, diğer saldırgan Cem K. (24), otomobile saklanarak kurtuldu. Saldırganların elinden kurtulmayı başaran genç kız, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.



İkinci defa girişimde bulundular

İlk olayın ardından aynı şüpheliler yine arkadaşlarının yanından ders çalışmaya giden ve eve dönen S.Ş.’ye saldırdı. Saldırıya uğrayan genç kız bağırınca, yardımına o saatte çevrede buluna vatandaşlar koştu. Kızı saldırganların elinden kurtaran vatandaşlar, kızı kaçırmak isteyen şahıslara saldırdı. Olay yerinden kaçan saldırganlar, kayıplara karıştı. Yirmi dakikalık arayla birbiri ardına yaşanan iki kız kaçırma olayının ardından genç kızlar polise giderek yaşadıklarını anlattı ve şikayetçi oldu.



Olayla ilgili 20 kişilik özel ekip oluşturuldu

Kız kaçırma olayı ile ilgili hemen çalışma başlatan Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğinden 20 kişi özel olarak olay için görevlendirildi. Çalışmalara başlayan ekipler, bölgede bulunan 40’a yakın iş yerinin güvenlik kamerasını inceledi. İnceleme sonucunda aracı marka ve modelinin tespitinin ardından şüphelilerin kullandığı aracın 2000-2001 model bir aracın olduğu ve aracın sağ fren farının yanmadığı tespit edildi. Bunun üzerine Denizli ve çevre illerde yaklaşık 250 aracın aynı marka ve modelde olduğu tespit edildi. Ardından şehrin giriş çıkışlarındaki MOBESE’ler incelendi ve şahısların Serinhisar ilçesinde otomobilin 07 CFT 38 plakasını söktükleri ortayı çıktı. Daha sonra Denizli Emniyet Müdürlüğü tarafından çevre illerde bulunan emniyet birimleriyle irtibata geçerek, araçların tek tek adreslerinde incelemesi için talimat verildi.



Mağdur kızlar şahısları fotoğraflardan teşhis etti

Olay ilgili geniş çaplı çalışmaları yürüten Ahlak Büro Amirliğinde özel ekipler, kızların ifadelerini aldıktan sonra teşhis için şüpheli şahısların fotoğrafını gösterdi. Bunun üzerine kızlar, şüpheli şahısları teşhis etti. Daha sonra olay için çalışmayı yürüten özel ekip, Oktay K.’nin Burdur Yeşilova ilçesinde, Cem K.’nin ise, Burdur merkezde ikamet ettiğini tespit etti. Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Yeşilova ilçesinde oturan ve çiftçilik yapan Oktay K.’ye operasyon düzenledi. Operasyonda şahsı gözaltına aldıktan sonra, olayda kullanılan otomobiline el konuldu. Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle irtibata geçen ekipler, Burdur’da garsonluk yapan Cem K., çalıştığı iş yerinden yakalanarak gözaltına alındı.



Şahıslardan biri tecavüz etmek için kızları kaçırmak istediklerini itiraf etti

Gözaltına alınan iki şahıs daha sonra Denizli Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Şahıslardan arabayı kullanan Cem K., sorgu sırasında kızları tecavüz etmek için kaçırmaya çalıştıklarını itiraf etti. Emniyette sorguları tamamlanan şahıslar, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmaya teşebbüs', 'adam kaçırmaya teşebbüs', 'cinsel istismarda bulunmak' suçlamasıyla nöbetçi mahkemeye sevk edildi.