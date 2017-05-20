Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kilis'te dünyaya gelen ve rahatsızlığı nedeniyle bir süre yürüyemeyen Yalçın Özsüren'i annesi sırtında taşıyarak önce okula, daha sonra da 10 yaşına geldiğinde meslek öğrenmesi için yorgancı olan dayısının dükkanına götürmek için sırtında taşıdı.

Küçük yaşta yorgan dikmeyi öğrenen Özsüren, anne ile babasının evde uyguladığı egzersiz hareketleri ve masajlarla aksayarak da olsa yürüyebilmeyi başardı.Dayısının yanında çırak olarak işe başlayan ve azmi ile mesleği öğrenen Özsüren, 43 yıldır yorgancılık yapıyor.Üç çocuk babası Özsüren (53), engeline rağmen ailesinin geçimini sağlamanın mutluluğunu yaşarken, 8 yıl önce yaşamını yitiren annesini minnetle yad ediyor.

"Anneme minnettarım"

Küçük yaşlarda öğrendiği yorgancılığı 43 yıldır sürdürdüğünü dile getiren Özsüren, dayısının geçen yıl vefat etmesiyle Siirt'in tek yorgancısı olarak hizmet verdiğini belirterek, şunları dile getirdi:

"Bu yaşıma kadar çok şükür ekmeğimi kazanabildim. Başka bir işim yok, yapamam da. Tek güvencem önce Allah sonra da mesleğim. Annem beni sırtında okula, okul çıkışında iş yerine götürüyor, akşam da evimize getiriyordu. Bu şekilde mesleği öğrendim. Anneme minnettarım."

Özsüren, annesinin kendisini sırtında taşırken bir gün karda kayarak karnındaki bebeği düşürdüğünü aktardı.