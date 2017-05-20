Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aydın'ın Didim ilçesinde bir düğünde çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Akyeniköy Mahallesi'nde yapılan düğünde henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada İ.B, bıçakla Mehmet Ali Durduran, Mehmet Battal, Hakan Kapta ve Eyüp Erengil'i yaraladı. Yaralılardan Durduran, kaldırıldığı Didim Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Söke Fehime Faik Kocagöz Hastanesine kaldırılan diğer yaralıların ise hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Zanlı İ.B, gözaltına alındı.