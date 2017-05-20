Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dalaman'ın Şerefler Mahallesi'nde yaşayan ve 15 Nisan sabahı evinden çıkan Veli Arslan, akşam geri dönmedi. Ailesi telefonla da kendisine ulaşamayınca meraklanıp durumu jandarmaya bildirdi. Kayıp ihbarıyla jandarma arama çalışması başlattı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden (AFAD) de yardım istendi. AFAD ve jandarma ekipleri, iz takip köpeğiyle birlikte ormanlık ve dağlık arazi olmak üzere kentte arama-kurtarma çalışması yaptı, ancak sonuç alınamadı.

Dalaman Tersakan Çayı eski hayvan barınağına yakın bir bölgeye balık avlamaya giden vatandaşlar, dün akşam saatlerinde, çaydaki kayalıklarda ceset buldu. İhbar üzerine olay yerine ekipler geldi. Cesedi bulunduğu yerden alan ekipler, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırdı. Suya düştüğü sanılan Arslan'ın ölümü başta oğlu İbrahim Arslan olmak üzere yakınlarını üzdü. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.