Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karabük’ün Safranbolu İlçesi’nde doğan çift başlı buzağı görenleri hayrete düşürdü. Buzağının doğum sonrası sadece 2 saat yaşaması ise köylüleri üzdü. İlçeye bağlı Yazıköy’ünde yaşayan Selami Altın’a ait inek sancısı tutunca dün akşam doğum yaptı. Güçlükle doğumun gerçekleştiğini belirten, Altın, dünyaya gelen buzağının çift başlı olduğunu görünce şok yaşadıklarını söyledi. İlk defa böyle bir olayla karşılaştığını kaydeden Altın, “İlk defa çift başlı buzağı vakasıyla karşılaştım. Köylülerde bu duruma şaşırdı kaldı. Sancılı bir doğumun ardından hayvan canlı dünyaya geldi ama 2 saat sonra öldü” dedi.

