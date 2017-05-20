Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir çimento farikasında çalışan Hakan Tolga Yiğit, çarşamba günü çıktığı evine bir daha dönmedi. İşe de gitmeyen evli ve bir çocuk babası Yiğit'i bulmak için yakınları aramaya başladı. Her yerde aranan Hakan Tolga Yiğit, bugün saat 10.00 sıralarında Nurettin Ademoğlu Mahallesi'nde kime ait olduğu öğrenilemeyen dairede hareketsiz yatarken bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hakan Tolga Yiğit'in öldüğünü belirledi. Yiğit'in kesin ölüm nedeninin otopsi sonrası saptanacağı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.