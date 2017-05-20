Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, Samsun semalarında nefes kesen gösterilere imza attı. Gösteri, sahili hınca hınç dolduran binlerce vatandaş tarafından büyük bir ilgiyle izlendi. Samsun semalarında akrobasi hareketleri yapan süpersonik 7 savaş uçağı, yaptıkları gösterilerle adeta izleyenleri hayran bıraktı. Türk Yıldızları tarafından yapılan akrobasi hareketleri, vatandaşlar tarafından dakikalarca alkışlandı.

Gösteride Türk Yıldızları ekibinden Yüzbaşı Onur Adalı en alçak uçuşu gerçekleştirerek uçağın kokpitinden gösteriyi izlemeye gelen vatandaşları selamladı.