Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşayan ve seyyar halı satıcılığı yapan Burhanettin Özer (57), iş arkadaşı Halil Erbaş ile birlikte aldıkları domatesi ekmeğin içine koyarak yemek istedi.

İki arkadaş, bunun için bir süpermarketten halk ekmeği aldı. Sofraya oturarak ekmek ile domatesi yemeğe başlayan Burhanettin Özer ekmeği ısırmasıyla birlikte neye uğradığı şaşırdı.

EKMEĞİN İÇİNDEN VİDA ÇIKTI

Ağzına sert bir cisim geldiğini fark eden Özer'in azı dişinin de dış yüzeyi kırıldı. Hemen lokmasını ağzından çıkaran Burhanettin Özer, ekmeğin içindeki vidayı görünce hayrete düştü.

MAHKEMEYA VERECEK

İş arkadaşı ile birlikte aldıkları ekmeğin içinden vida çıktığını kameralara kaydeden Özer, ekmeği aldıkları süpermarketi aradı. İddiaya göre konu ile ilgileneceklerini söyleyen süpermarket yetkililerinden hala cevap alamadığını dile getiren Özer, süpermarketi mahkemeye vereceğini belirtti.

"YUTSAYDIM MİDEMİ DELERDİ"

Özer, dava açacağını vurgulayarak, "Bu ekmek benim dişimi kırdı ucuz atlattım. Ancak ya yutsaydım o zaman midemi de delebilirdi. Süpermarketten şikayetçi olacağım" dedi.