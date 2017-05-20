Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıllardır yaptığı programlarla bilimin tarım ve hayvancılıktaki önemini anlatan CNN TÜRK Ekonomi Editörü Cem Seymen, Hafta Sonu programında Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı ve Türkiye'nin neden tarımda kan kaybettiğini açıkladı.

"DİYARBAKIR KARPUZU MEKSİKA'DAN GELİYOR"

Bilimsel verilerin ve araştırma sonuçlarının bir türlü tarıma ve hayvancılığa entegre olamadığını vurgulayan Cem Seymen; "Tarımda gelecek tohumda, verimli tohum üretebilmekte" dedi.

Aynı nedenle Türkiye'ye özgü bir çok tarım ürününün yurt dışından ithal edilir hale geldiğini söyleyen Cem Seymen, bunun son örneğinin de Diyarbakır Karpuzu olduğunu açıkladı.

Cem Seymen, Diyarbakır Karpuzu tohumunun Meksika'dan ithal edilir hale geldiğini belirtti.

"KARPUZ TOHUMUNUN GENETİĞİYLE OYNANDI"

Seymen, Meksikalı bir araştırmacının karpuz tohumunu genetik olarak verimli hale getirerek nasıl Türkiye'ye satıp yılda 25 milyon dolar gelir elde ettiğini anlattı.

İsrail'in tarım atılımını nasıl gerçekleştirdiğini de anlatan Cem Seymen, tek yaptıklarının Türkiye'de bir döneme damga vuran ve daha sonra kapatılan Köy Enstitülerini birebir taklit etmek olduğunu söyledi.