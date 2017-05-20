Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 19 Mayıs gecesi meydana gelen ve güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen olayda, 3 genç gezdirdikleri pitbull cinsi köpekleri sokak köpeğinin üzerine saldırttı.

ÖNCE PİTBULL'A PARÇALATIP SONRA BIÇAKLADILAR

Bir süre pitbull cinsi köpeklere direnen sokak köpeği daha sonra can havliyle kaçmaya çalıştı. Kaçan köpeğin peşinden giden pitbull sahiplerinden biri ise zavallı hayvanı önce tekmeledi ardından da bıçakladı. Gördüğü işkence nedeniyle yaralanan köpek çevredekilerin haber vermesi sonrası hayvan barınağına kaldırıldı. Sokak köpeğinin Manisa Muradiye Geçici Hayvan Bakımevinde tedaviye alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.