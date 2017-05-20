Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Darıca Bayramoğlu Mahallesi’nde bulunan vefat eden Birleşik Arap Emirlikleri’nin kurucusu Şeyh Zayed Bin Sultan El Nahyan’a ait çiftlikte, çalışanların kaldığı müştemilatın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm çatıya yayıldı. Yangını gören çevrede ki vatandaşlar durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine yangın yerine Gebze, Darıca ve Beylikbağı itfaiyelerinden çok sayıdan itfaiye ekibi sevk edildi. Emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına dört koldan müdahale etmeye başladı. Yangın yaklaşık 4 saatlik bir çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Yangın başladıktan sonra itfaiyeye haber veren vatandaşlar, “İşe giderken duman gördüm. Patrona söyledim o da itfaiyeye haber verdi” dedi.

Yangın nedeniyle müştemilatta hasar oluşurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.