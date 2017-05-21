Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Fatih ilçesinde Resul Gürler idaresindeki plakasız motosiklet, Atatürk Bulvarı Unkapanı Köprüsü yönünde seyrederken yol ortasındaki korkuluklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosiklet yaklaşık 300 metre sürüklendi.

Kazada, Gürler olay yerinde hayatını kaybetti. Motosikletteki 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.



Olay yerine gelen arkadaşları Gürler'in cesedine sarılarak gözyaşı döktü. Kaza nedeniyle kısmen trafiğe kapatılan Atatürk Bulvarı, cesedin kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.



TEM Otoyolu Ankara yönünde seyreden Enis Özkan'ın kullandığı 34 R 1035 plakalı otomobil, Ümraniye Kavşağı yakınında bariyere çarptı. Özkan, çarpmanın etkisiyle otomobilden fırlayarak yola savruldu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özkan'ın öldüğünü belirledi.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik kontrollü sağlandı. Sürücünün cesedi, Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.



Beşiktaş ilçesinde Barbaros Bulvarı Balmumcu Tüneli girişinde Levent yönünde ilerleyen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 JNR 67 plakalı otomobil, yol kenarındaki çelik bariyere çarptı. Yan dönen otomobil, seyir halindeki 16 U 7105 plakalı otomobilin üzerine düştü. Kazada, yan dönen otomobildeki sürücü ve yanındaki kişi hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekiplerince ayakta müdahale edildi.

Öte yandan, üzerine otomobil düşen araçtaki 2 kadın ile 2 çocuk, korku dolu anlar yaşadıklarını belirtti. Kaza yapan sürücüye tepki gösteren kadınları polis ekipleri sakinleştirdi.