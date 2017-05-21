Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde sabah saat 06.00 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Sabah saat 06.00 sıralarında ticari bir araçla köprüye gelen 30 yaşlarında olduğu iddia edilen bir kadın araçtan inerek korkuluklara doğru koşmaya başladı. Korkuluklara ulaşan kadın polisin uyarılarını dinlemeyerek kendini köprüden aşağıya attı. Vatandaşın atladığını gören köprüde görevli polis memurları durumu deniz polisine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen deniz polisleri kısa süre içerisinde intihar eden kadın şahsı denizden alarak karaya çıkardı. Karaya çıkartılan kadın sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları tüm müdahalelere rağmen denize atlayan kadın hayatını kaybetti.

Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cenazesi ambulans yardımıyla Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.