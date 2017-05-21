Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Mart ayında Antalya kent merkezinde yaya üst geçitlerine ve çeşitli binaların çatılarına çıkarak intihar girişiminde bulunan Onur H. (26), Manavgat’ın Aşağı Hisar Mahallesi Antalya Caddesi'nde 6 katlı inşaatın çatısına çıktı. Caddeden geçen bir kadının üzerine terlik düşmesi ile fark edilen genç hiçbir güvenlik önlemi bulunmayan çatıdan ayaklarını sarkıtırken, durumu gören vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen polisler çatıya çıkarak gençle konuşmaya çalışırken, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi. İtfaiye gencin atlama ihtimaline karşı gerekli önlemleri alırken, çatıya çıkan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro polisleri genç ile sohbet ederek ikna etmeye çalıştı. Daha önce de intihar girişimlerinde bulunan genç, polislerden kendisini dövmeyeceklerine dair söz vermelerini ve sadece bir polis dışındaki polislerin binadan çıkmasını istedi. Gençle baş başa kalan polis memuru, gencin ekmek, yumurta ve makarna taleplerinin tamamını yerine getireceğini söyleyerek cebinden çıkardığı 50 TL’yi gence vererek aşağıya inmesi konusunda ikna etti. Çatıdan inen Onur H., polis aracıyla Şelale Polis Karakoluna götürüldü.