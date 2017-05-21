Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana'da 4 yaşındaki bir çocuğun annesi uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası alınca, annesiyle birlikte cezaevine gitmek zorunda kaldı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri hapis cezası kesinleşmiş şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Polis, eş zamanlı olarak 5 adrese operasyon yaptı. Yapılan operasyonda "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Nezaket Y. 19 Mayıs Mahallesi'ndeki evinde yakalandı. Nezaket Y., 4 yaşındaki çocuğuna bakacak kimsesi olmadığı için onu da yanına aldı. Emniyete getirilen Nezaket Y. işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye götürüldü. Adliyedede işlemleri tamamlanan Nezaket Y. Tarsus Cezaevi'ne götürüldü.



Nezaket Y., 4 yaşındaki çocuğunu bırakacak kimsesi olmadığı için onu da yanında cezaevine götürmek zorunda kaldı. Küçük çocuk, annesi uyuşturucu sattığı için cezaevi ile tanışmak zorunda kaldı.

Polis yaptığı diğer operasyonlarda ise "başkasına ait kredi kartlarını kullanarak dolandırıcılık yapmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası alan Şükran U.'yu, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 5 yıl 2 ay hapis cezası alan Asım G.'yi, "uyuşturucu kullanma ve satma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası alan Orhan D.'yi ve "hırsızlık" suçundan 4 yıl 10 ay hapis cezası alan Şahin K.'yı yakaladı. Bu hükümlüler de işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.