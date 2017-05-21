Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Fevzipaşa Mahallesinde, Zeki D. (37) dün gece evine gittiği Ayşe Ç'yle (55) kapının önünde tartıştı. İddiaya göre Zeki D. beraberinde getirdiği pompalı tüfekle Ayşe Ç.'ye ateş etti. Silah sesini duyan komşuların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri tek el ateşle vurulduğu belirlenen kadının yaşamını yitirdiğini tespit etti. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Ayşe Ç'nin cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olay yerinden yaya olarak kaçtığı belirlenen Zeki D'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor. İçede pazarcılık yapan Zeki D.'nin Ayşe Ç ile birkaç kez tartıştığı ve aralarında husumet bulunduğu öğrenildi.



- 155 Polis İmdat'ı aramış

Başından vurularak öldürülen Ayşe Ç'nin cinayetten birkaç dakika önce 155 Polis İmdat'ı aradığı belirtildi. Polis İmdat'ı arayan Ayşe Ç'nin, evinin karşısında silahlı bir kişinin dolaştığını ve korktuğunu söylediği öğrenildi.