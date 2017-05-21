Alınan bilgiye göre, Pelitli Mahallesi'ndeki bir hurda geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde yangın
21.05.2017 - 15:32 | Son Güncelleme: 21.05.2017 - 15:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir hurda geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.
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