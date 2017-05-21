Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Pelitli Mahallesi'ndeki bir hurda geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.