Kaza, Orhaneli'nin Yürücekler Mevkii'nde meydana geldi. Orhaneli yönüne giden sürücü ve plakası henüz belirlenemeyen yolcu midibüsü, karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi ile otoıbüste bulunan 1 kişi öldü. Yaralılar çağrılan ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.
Yine yolcu minibüsü, yine facia!
21.05.2017 - 15:52 | Son Güncelleme: 21.05.2017 - 15:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın Orhaneli İlçesinde otomobil ile çarpışan yolcu midibüsü devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
Kaza, Orhaneli'nin Yürücekler Mevkii'nde meydana geldi. Orhaneli yönüne giden sürücü ve plakası henüz belirlenemeyen yolcu midibüsü, karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi ile otoıbüste bulunan 1 kişi öldü. Yaralılar çağrılan ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.
Etiketler : bursa,kaza,
475481 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/475481.aspx
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