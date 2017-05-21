Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Deniz aslanı, ailenin küçük kızını bir anda kalçasından ısırdı ve suya çekti. Kıyıda büyük panik yaşanırken, hemen suya atlayan baba, kızını kurtardı. Sudan çıkarılan çocuğun durumunun iyi olduğu görülürken, deniz aslanı ise bölgeden uzaklaştı.