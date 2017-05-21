Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, merkez Kocasinan İlçesi Erkilet Tepe Mahallesi’nde meydana geldi. Murat Uludağ'ın arkasına arkadaşı Okan Karaman’ı da aldığı bisikletle kayalık bölgede gezerken, dengesini kaybetti. Kayalıklardan düşen Uludağ ve Karaman yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıları Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırdı.

Doktorlar yaralılardan Murat Uludağ'ın hayati tehlikesinin bulunduğunu söyledi.