Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, İzmit ile Kandıra arasındaki karayolunun Çubuklu Osmaniye mevkisinde meydana geldi. Kandıra yönüne giden Selçuk Akçay yönetimindeki 41 JB 761 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Kerim Kök yönetimindeki 37 FC 766 plakalı otomobille virajda çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 3'ü çocuk 10 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yoldan geçen bir hemşire yaralılara ilk müdahale müdahalede bulunarak çocuk yaralıları otomobiline aldı. 112 ambulansları ile hastanelere kaldırılan 10 kişi tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre aksadı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.