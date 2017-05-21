Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza Çankırı'nın Ilgaz ilçesi İnköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat K. (36) idaresindeki 06 DUT 98 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak bariye çarptı. Bariyerin ok gibi saplandığı otomobilde bulunan sürücü Murat K. ile yanında bulunan Feray D. (22) yaralandı. Araç sürücüsü Murat K. sıkıştığı yerden güçlükle çıkartıldı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Ilgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Çankırı Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.