Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Kapadokya Hastanesinde Kadın Hastalıkları ve Kadın Doğum Uzmanı olarak görev yapan Op. Dr. Barış Altuntaş (40), Göreme beldesinde Kılıçlar vadisinde ATV turuna katıldı. ATV’nin kontrolünü kaybeden Altuntaş, yüksekten düşme sonrasında kaza yaptı. Kaza yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Altuntaş, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.