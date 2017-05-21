Edinilen bilgilere göre, Kapadokya Hastanesinde Kadın Hastalıkları ve Kadın Doğum Uzmanı olarak görev yapan Op. Dr. Barış Altuntaş (40), Göreme beldesinde Kılıçlar vadisinde ATV turuna katıldı. ATV’nin kontrolünü kaybeden Altuntaş, yüksekten düşme sonrasında kaza yaptı. Kaza yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Altuntaş, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Genç doktor ATV kazasında hayatını kaybetti
21.05.2017 - 21:28 | Son Güncelleme: 21.05.2017 - 21:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde bulunan Kılıçlar Vadisinde meydana gelen ATV kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : ATV kazası,Nevşehir,
475568 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/475568.aspx
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