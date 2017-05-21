Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 16.30 sıralarında İnönü Mahallesi 6745 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 yaşındaki Elif S. ile 28 yaşındaki Kadri Aksu, bilinmeyen bir nedenden dolayı sokak ortasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Elif S., yanındaki silahla Aksu’ya ateş ederek başından yaraladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aksu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Aksu’nun cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan polis ekiplerince gözaltına alınan Elif S., ifadesi alınmak üzere Cinayet Büro’ya götürüldü. Elif S.’nin ifadesinde, Aksu’da kendine ait uygunsuz görüntüler bulunduğu ve bu görüntülerle şantaj yaptığı söylediği öğrenildi.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.