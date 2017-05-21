Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, 15 Mayıs tarihinde saat 22.45 sıralarında Kuşadası- Davutlar yolu Kadıkalesi bölgesinde meydana gelen trafik kazasına karışarak olay yerinden kaçan ve Nijerya uyruklu 32 yaşındaki Akındele Samuel Amako isimli bir kişinin ölümüne sebebiyet verdiği iddiasıyla aranan şüpheli İ.D. isimli zanlının yakalanması için polis bir haftadır çalışma yürütüyordu. Kazanın meydana geldiği bölgedeki çok sayıda iş yeri kameraları, mobese kameraları ile pts kameralarının inceleyen polis ekipleri, ölümlü kazaya karışan 09 BS 789 plakalı araç ile kullanan kişinin İ.D. olduğunu belirledi. Zanlıyı yakın takibe alan Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bu akşam saat 20.30 sıralarında zanlıyı yakaladı. Gözaltına alınan zanlı İ.D. soruşturmanın tamamlanmasının ardından hakim karşısına çıkacak.Bu arada, Kuşadası çevre yolu Tütünüler kavşağında meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı. Şans eseri ölen ve yaralanan olmadığı kazada çevre yolu kısa bir süre araç trafiğine kapandı.

