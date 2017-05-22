Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Yusuf Furkan Alan'ın (25) kullandığı 02 FS 495 plakalı otomobil, Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 20'nci kilometresindeki Şambayat beldesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada sürücü Alan ile otomobilde bulunan Enes Çeri, (17) Özkan Vaktiyok (20) ve Batuhan Dikel (19) yaralandı.Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Yaralılardan sürücü Alan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.