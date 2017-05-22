Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DHMİ'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, havalimanlarında görevlendirilmek üzere Genel Müdürlükçe 26 Asistan Hava Trafik Kontrolörü, 100 Stajyer Hava Trafik Kontrolörü alımı için sınav açıldı.

Başvurular, şahsen veya posta yoluyla 9 Haziran'a kadar Genel Müdürlüğe yapılacak.

Bilgisayar destekli seçme programı sınavı veya yazılı sınava çağrılacak adaylara ilişkin liste ile sınavda başarı göstererek sözlü sınava hak kazanan adaylara ilişkin liste, sınav tarihi, yeri ve saati Kuruluşun resmi internet adresi olan "www.dhmi.gov.tr"de ilan edilecek.