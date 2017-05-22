DHMİ'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, havalimanlarında görevlendirilmek üzere Genel Müdürlükçe 26 Asistan Hava Trafik Kontrolörü, 100 Stajyer Hava Trafik Kontrolörü alımı için sınav açıldı.
Başvurular, şahsen veya posta yoluyla 9 Haziran'a kadar Genel Müdürlüğe yapılacak.
Bilgisayar destekli seçme programı sınavı veya yazılı sınava çağrılacak adaylara ilişkin liste ile sınavda başarı göstererek sözlü sınava hak kazanan adaylara ilişkin liste, sınav tarihi, yeri ve saati Kuruluşun resmi internet adresi olan "www.dhmi.gov.tr"de ilan edilecek.
DHMİ 126 hava trafik kontrolörü alacak
22.05.2017 - 08:12 | Son Güncelleme: 22.05.2017 - 08:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından 26 Asistan Hava Trafik Kontrolörü, 100 Stajyer Hava Trafik Kontrolörü alımı yapılacak.
DHMİ'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, havalimanlarında görevlendirilmek üzere Genel Müdürlükçe 26 Asistan Hava Trafik Kontrolörü, 100 Stajyer Hava Trafik Kontrolörü alımı için sınav açıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Devlet Hava Meydanları İşletmesi,
475658 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/475658.aspx
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