Alınan bilgiye göre, Malatya-Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi hattında yolcu taşıyan Malatya Büyükşehir Belediyesi Özel Halk Otobüsü işletmesindeki İ.K'nin kullandığı 44 AJ 002 plakalı otobüse, Küllü Mağara mevkisinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı.
Otobüs şoförü ve iki yolcu, kırılan cam parçaları nedeniyle hafif yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişi tedavi altına alındı.
Malatya'da özel halk otobüsüne ateş açıldı
22.05.2017 - 09:50 | Son Güncelleme: 22.05.2017 - 09:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya'da özel halk otobüsüne pompalı tüfekle ateş açılması sonucu şoför ve iki yolcu, kırılan cam parçaları nedeniyle hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Malatya-Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi hattında yolcu taşıyan Malatya Büyükşehir Belediyesi Özel Halk Otobüsü işletmesindeki İ.K'nin kullandığı 44 AJ 002 plakalı otobüse, Küllü Mağara mevkisinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı.
Etiketler : Malatya,
475680 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/475680.aspx
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