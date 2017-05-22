Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 16.00 sıralarında Kartal Samandıra gişelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur Naci Taner ve Sezer Kaya isimli iki sürücü aynı gişelerden geçmek için inatlaştı. Aynı anda ilerlemeye çalışan sürücüler gişelere sıkışıp kaldı. Kaza nedeniyle inatçı sürücülerden Uğur Naci Taner hafif yaralanırken olay yerinde ilginç görüntüler ortaya çıktı. Olayın ardından gişelere sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaralı sürücü Taner’in ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Daha sonra Taner, tedavi edilmek üzere Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

"ÖNÜME ATLAYINCA BARİYERLERE GİRDİK"

Kazaya karışan sürücülerden Sezer Kaya, “Ben gişelerden geçerken soldaki araba benim önüme atladı. Önüme atlayınca otomatikman bariyerlere girdik. İkimizde sıkıştık camlar falan patladı çok kötü bir durumdayız şu anda” dedi. Araçlar olay yerine sevk edilen dev vinçle üç saatlik çalışma sonucu çekildi.