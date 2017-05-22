Kırıkhan’da yabancı ülke vatandaşlarına yönelik eksik aşı tamamlama ve kayıt altına alma kampanyası kapsamında 2 bin 500 Suriyeli çocuğa aşı yapıldı.
Kırıkhan Toplum ve Halk Sağlığı Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kampanya kapsamında 0-59 ay aralığındaki çocuklara yönelik kızamık-kızamıkçık-kabakulak, 5’li karma, Hepatit B aşıları uygulandığı Kırıkhan genelinde kayıtlı 2 bin 100 çocuğa ulaşıldığı ve aşılanma işlemlerinin yapıldığı bildirildi.
Hatay Kırıkhan’da 2 bin 500 Suriyeli çocuğa aşı yapıldı
22.05.2017 - 10:12 | Son Güncelleme: 22.05.2017 - 10:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Suriyeli çocuklara aşı yapıldı.
Kırıkhan’da yabancı ülke vatandaşlarına yönelik eksik aşı tamamlama ve kayıt altına alma kampanyası kapsamında 2 bin 500 Suriyeli çocuğa aşı yapıldı.
Etiketler : Hatay,Kırıkhan,suriyeli,haberler,
475688 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/475688.aspx
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