Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırıkhan’da yabancı ülke vatandaşlarına yönelik eksik aşı tamamlama ve kayıt altına alma kampanyası kapsamında 2 bin 500 Suriyeli çocuğa aşı yapıldı.

Kırıkhan Toplum ve Halk Sağlığı Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kampanya kapsamında 0-59 ay aralığındaki çocuklara yönelik kızamık-kızamıkçık-kabakulak, 5’li karma, Hepatit B aşıları uygulandığı Kırıkhan genelinde kayıtlı 2 bin 100 çocuğa ulaşıldığı ve aşılanma işlemlerinin yapıldığı bildirildi.