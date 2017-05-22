Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana'da uyuşturucu satmak, hırsızlık, ruhsatsız silah bulundurma, sokakta silah sıkmak suçlarından 11 yıl 1 ay ve 2 bin 950 lira para cezası ile aranan şahıs yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu satmak, hırsızlık, ruhsatsız silah bulundurma, sokakta silah sıkmak suçlarından 11 yıl 1 ay ve 2 bin 950 lira para cezası ile aranan Erkan G. isimli hükümlünün Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Polis şahsın bulunduğu sokağı abluka altına aldı. Erkan G. kısa sürede saklandığı evde polis tarafından yakalandı. Emniyete getirilerek GBT sorgusu yapılan Erkan G.'nin 11 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasının yanı sıra uyuşturucu satmaktan 2, kamu kurumunda hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme, ruhsatsız silah bulundurma ve silahlı tehdit suçlarından da aranması olduğu ortaya çıktı. Erkan G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye, daha sonra da cezaevine götürüldü.