Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burada tetkikleri yapılan Arzık’a, dişinde apse olduğu ve hemen müdahale edilemeyeceği belirtildi. Doktorun verdiği antibiyotiği alarak evine dönen Arzık’ın diş ağrısı, dayanılmaz hale geldi. O da bir arkadaşının önerisiyle grip ilacı olarak kullanılan bir hapı dişlerinin arasına koyup bastırdı.

TALİHSİZ ADAM 3 GÜN EVDEN ÇIKAMADI

Gazete Habertürk'ten Mert Neşet'in haberine göre, ilk gün ağrısı biraz olsun hafifleyen Arzık, ertesi gün yine aynı yönteme başvurdu. Bir süre sonra ise aniden yüzü şişmeye başlayan talihsiz adam, 3 gün boyunca evden çıkamadı. Ardından ailesi, Arzık’ı apar topar Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.

4 AY HASTANEDE KALDI

Kontrollerde hapın dişteki apseyi patlattığı ve iltihabın göğse kadar indiği anlaşıldı. Bunun üzerine Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Arzık, hemen ameliyata alındı. Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Hasan Ersöz ve Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İbrahim Taylan tarafından yapılan ve 7 saat süren operasyonda, Arzık’ın göğsü açıldı ve iltihap tamamen temizlendi. 65 gün bilinci kapalı olmak üzere 85 gün yoğun bakımda kalan Arzık, hayata tutunmayı başardı.

"BİR DAHA İLAÇ İÇERKEN ÇOK DİKKATLİ OLACAĞIM"

40 gün de serviste kaldıktan sonra taburcu olan Hanifi Arzık, “Beni hayatta tutan doktorlarıma ve tüm ekibe teşekkür ediyorum. Bir daha ilaç içerken çok dikkatli olacağım.” diye konuştu.

"VÜCUDUN EN TEHLİKELİ YERLERİNE ENFEKSİYON BULAŞMIŞ"

Yrd. Doç. Dr. Hasan Ersöz ise “Bu hastalık yüzde 90 ölümcüldür. Çünkü vücudun en tehlikeli yerlerine enfeksiyon bulaşmıştı. Ancak şu anda durumu gayet iyi.” dedi.